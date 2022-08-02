اعتماد نتائج إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد (الخاصة) بنسبة ( 65.3‎ ) في المئة .

طرابلس 1 أغسطس 2022 ( وال )- اعتمد الدكتور ” فتحي الحاسي ” وكيل الوزارة لشؤون التعليم الفني المتوسط ، صباح اليوم الاثنين ،نتائج إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد (الخاصة – الدور الثاني – الفصل الدراسي الخريف) بنسبة نجاح بلغت ( 65.3‎ ) في المئة .

وذكرت مصادر الوزارة أن ( 603 ) طالب وطالبة تقدموا للامتحانات نجح منهم ( 394 ) طالب وطالبة ، في حين تحصل طالب (1) على تقدير ممتاز، و ( 68 ) تقرير جيد جداً ، و ( 244 ) تحصلوا على تقدير جيد .

وهنأ ( الحاسي ) الطلبة والطالبات الناجحين ، متمنيا لهم التوفيق في دراستهم التقنية ، معربا عن شكره وتقديره إلى كل من ساهم مع وزارة التعليم التقني والفني ودعم عمل الوزارة خلال هذه المرحلة ، واللجان التابعة للوزارة ومكاتب المعاهد بالمناطق للجهد والعمل الذي قاموا به .

وعلى هامش اعتماد النتائج اطلع الوكيل رفقة مدير إدارة التقويم والقياس الفني، “محمد الهيشي”، ومدير إدارة التعليم التقني والفني الخاص، “نصرالدين العوامي”،ومدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة “صلاح سلامة”، على آلية عمل الإدارة ، وكيفية توثيق وحفظ البيانات الخاصة بالطلاب .

وأكد ” الحاسي ” عزم الوزارة على تحسين المستوى الفني والتدريبي والتعليمي في المؤسسات التعليمية الفنية ، مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد ( الخاصة – الدور الثاني – الفصل الدراسي الخريف ) .

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