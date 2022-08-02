بوغدانوف يستقبل السفير السوري رياض حداد في موسكو

عقد الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، اجتماعا مع السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، ناقشا فيه آخر المستجدات وتعزيز التعاون بين البلدين.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية: ” في 1 أغسطس/آب، استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو رياض حداد بناء على طلبه”.

وأشار البيان إلى أنه “خلال المحادثة، تم تبادل وجهات النظر بشكل معمق حول تطور الوضع في سوريا وما حولها في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز تسوية شاملة في سوريا”.

ونوه البيان إلى أنه “تم إيلاء اهتمام خاص لنتائج قمة الدول الضامنة لعملية أستانا، التي عقدت في طهران في 19 يوليو/تموز من هذا العام”.

“كاتدرائية نوتردام العالم العربي” في سوريا