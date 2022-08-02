وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لتصرف مسؤول من بكين حال زيارة بيلوسي لتايوان

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تتطلع لتصرف مسؤول من بكين حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، “نتطلع لتصرف مسؤول من بكين حال زيارة بيلوسي لتايوان”.

وأكد بلينكن، على استقلالية “الكونغرس في قراراته”، موضحا أن أعضاؤه “كانوا قد أجروا زيارة سابقة لتايوان”.

من ناحية أخرى، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، “رئيسة مجلس النواب الأمريكي لم تؤكد على أي خطط لسفرها إلى تايوان وستتخذ قرارها في هذا الشأن بمفردها”.

صحيفة: رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستصل إلى تايوان ليل غد الثلاثاء

وأضاف كيربي أن “واشنطن لا تعتقد أن الصين لديها أي أسباب لاستخدام زيارة بيلوسي إلى تايوان كذريعة لشن عدوان على الجزيرة”.

وبدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جولتها الآسيوية اليوم الاثنين بزيارة سنغافورة، والتقت عددا من المسؤولين هناك.

وفي بكين، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الاثنين، تحذيرات بلاده من أنه ستكون هناك “عواقب وخيمة” إذا أصرت نانسي بيلوسي على زيارة تايوان، ضمن جولتها الآسيوية.

ولم يذكر لي جيان أي عواقب محددة، وقال: “نحن مستعدون تماما لأي احتمال، ولن يقف جيش التحرير الشعبي مكتوف الأيدي، وستتخذ الصين إجراءات قوية وحازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها”.