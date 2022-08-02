مجلس النواب ينعى ضحايا انفجار صهريج الوقود بمنطقة (بنت بية) .

طبرق 01 أغسطس 2022 م (وال) – نعى مجلس النواب رئاسة وأعضاء ضحايا الحادث الأليم جراء انفجار صهريج نقل وقود بمنطقة ( بنت بية) والذي راح ضحيته حتى الأن ( 6 ) مواطنين وعشرات المصابين.

وطالب المجلس في نعيه الحكومة التي كلفها برئاسة ” فتحي باشاغا ” وكافة الأجهزة المعنية بتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لعلاج المصابين وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا وذويهم.

وتقدم المجلس بخالص تعازيه وصادق مواساته للشعب الليبي كافة وأسر ضحايا الحادث، داعيا الله عز وجل أن يقبلهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر الجميل وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

(وال)