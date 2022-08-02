العبادي يدعو جميع الأطراف العراقية للاستجابة لدعوة الكاظمي والبدء بحوارات جادة وصادقة

أعلن رئيس ائتلاف النصر في العراق حيدر العبادي، اليوم الاثنين، “تأييده لمضامين بيان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخاص بالأزمة الحالية”.

وقال العبادي، في بيان له، إن “هذه المضامين تلتقي مع مبادرتنا ودعواتنا للحوار والاتفاق على خارطة حل للأزمة الراهنة”، داعيا “الأطراف كافة الى الاستجابة لها، والبدء بحوارات جادة وصادقة خدمة للشعب والدولة”، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.

الكاظمي يدعو الأطراف العراقية إلى حوار وطني لوضع خارطة طريق وإنهاء الأزمة في البلاد

ودعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، جميع الأطراف السياسية في البلاد، إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف، بغية الوصول لحل للأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال الكاظمي، في بيان لها: “أدعو جميع الأطراف إلى تبني أجواء التهدئة، ودعم مؤسسات الدولة من خلال الآتي.. على الإخوة المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام”.

وتظاهر أنصار “الإطار التنسيقي” قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما حاولت القوات الأمنية العراقية منعهم من دخول المنطقة، غداة دعوة “الإطار التنسيقي”، إلى “تظاهرات حاشدة اليوم الاثنين أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، للدفاع عن الدولة العراقية”.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أكد أمس الأحد، أن “الثورة العفوية التي حررت المنطقة الخضراء، هي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم”.

واعتبر الصدر، أن “اعتصام أنصاره داخل البرلمان يمثل ثورة عفوية حررت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد”، مشيراً إلى أن “ما يحصل يعد فرصة ذهبية لكل من اكتوى بالظلم والفساد والإرهاب والتبعية”.

ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف “الإطار التنسيقي” محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.