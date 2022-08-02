إيران تصف العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها بأنها مدمرة في ظل المفاوضات النووية

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران، بالإجراءات المدمّرة التي تأتي في ظل الجهود المبذولة من أجل العودة للاتفاق النووي.

طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان حول العقوبات المفروضة، في وقت سابق اليوم الاثنين: “حتى في سياق الجهود الحالية لاستئناف المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، فإنهم لا يوقفون هذه الإجراءات غير المثمرة والمدمّرة”.

وجاء في البيان: “إدمان البيت الأبيض للعقوبات واستخدامها كأداة هو مؤشر على نظام الهيمنة الأمريكية، وتغيير الحكومات في هذا البلد لا يحدث فرقًا في نهج أمريكا”.

وأوضح أن إيران سوف تظهر “ردا حاسمًا وحازمًا وفوريًا على إصرار البيت الأبيض على استمرار العقوبات، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحييد الآثار السلبية المحتملة لهذه العقوبات على تجارة البلاد واقتصاده”.

أمريكا تفرض عقوبات على كيانات في الإمارات وسنغافورة والصين على صلة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، “إضافة 6 كيانات جديدة على قائمة العقوبات المرتبطة بإيران”.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنها “فرضت عقوبات على كيانات في الإمارات وسنغافورة والصين على صلة بإيران”.