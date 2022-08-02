طالبان تعلق على الغارة الأمريكية التي قتلت الظواهري

علقت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، على الغارة التي تقول وسائل إعلام أمريكية إنها قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا).

وقال كبير المتحدثين باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية]، إن الولايات المتحدة شنت هجوما بطائرة مسيرة على مبنى سكني في كابول، في مطلع الأسبوع.

وأضاف، أن الغارة الأمريكية “تنتهك اتفاق الدوحة” بين طالبان والولايات المتحدة.

كانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت مساء اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قتلت زعيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، أيمن الظواهري.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين – لم تسمهم- على دراية بالأمر، قولهم بمقتل أيمن الظواهري.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن الرئيس بايدن سيدلي بتصريحات في المساء بشأن “عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب”، لكنه لم يذكر الظواهري.

إعلام: مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية على أفغانستان

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملية ناجحة ضد تنظيم القاعدة في أفغانستان خلال عطلة نهاية الأسبوع دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين، إن الولايات المتحدة نفذت عملية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لمكافحة الإرهاب في أفغانستان ضد هدف مهم يمثل القاعدة. وكانت العملية ناجحة ولم تسفر عن أي خسائر في صفوف المدنيين”.

وسحبت الولايات المتحدة، بنهاية أغسطس/آب الماضي، آخر قواتها من أفغانستان، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري في هذا البلد، حيث أجرت عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، من مطار كابول.

وبسطت طالبان، في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان، لتشكل بعدها حكومة تدير شؤون البلاد.