الجيش الباكستاني يعلن اختفاء مروحية عسكرية على متنها جنرال و5 آخرين

قال الجيش الباكستاني، إن طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل جنرالا وخمسة آخرين اختفت، الاثنين، خلال عملية إغاثة من الفيضانات في جنوب باكستان.

وأوضح الجيش في بيان أوردته وكالة رويترز، أن الطائرة التي كانت تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوخستان الجنوبي، فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية.

وأضاف أن ستة أشخاص بينهم جنرال بالجيش الذي يقود الفرقة 12 الجنوبية كانوا على متن الطائرة.

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