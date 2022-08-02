الخارجية السعودية ترحب بإعلان بايدن مقتل الظواهري

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري.

وأضافت الخارجية السعودية، أن الظواهري يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وعدد من دول العالم الأخرى، قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون.

بايدن: قتلنا الظواهري بأفغانستان

وأكدت حكومة المملكة، أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.