نقيب عام أطباء أسنان مصر يزور مدينة بنغازي

بنغازي 02 أغسطس 2022 (وال) _ استقبل نقيب أطباء الأسنان بنغازي (مجدي سليم الشيخي) في مكتبه نقيب أطباء الأسنان بجمهورية مصر العربية (إيهاب هيكل)، وذلك في إطار دعم العمل النقابي المنظم بين النقابة العامة لطب الأسنان في البلدين.

وناقش الطرفان خلال الزيارة بحضور أعضاء النقابة، مد جسر التعاون بين النقابة في البلدين، وفتح المجال التدريبي لمنتسي النقابات.

هذا وقد قام هيكل بدعوة رسمية لنقابة الأطباء الأسنان بليبيا لزيارة جمهورية مصر، وذلك لتعزيز العلاقات بين الطرفين.

ومن جهته قام نقيب ليبيا الشيخي بإهداء درع لنقيب مصر، وذلك لجهوده المبذولة، والتي آلت إلى فتح آفاق جديدة مع الزملاء بدولة مصر، والتي من شأنها ستساهم قي رفع الكفاءة لمنتسبي النقابة بنغازي.

كما حظى رئيس أكاديمية “نوفود كس” فرع بنغازي (وليد ماضي) بتكريم مستحق، من نقيب أطباء الأسنان بنغازي، بسبب أجل مساهمته في استضافة نقيب أطباء الأسنان المصري، والذي لعب دوراً هاماً في عقد هذا اللقاء.

وفي الختام، تقدمت نقابة أطباء بنغازي للأسنان بالشكر إلى النقابة العامة لأطباء الأسنان ليبيا وعلى رأسهم الدكتور (عدنان مروان) والدكتور (ارحيم العوامي). (وال _ بنغازي) م ب

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