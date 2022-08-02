الهند تسجّل أول وفاة محتملة بجدري القردة

أعلنت السلطات الهندية، أمس الاثنين، عن أول وفاة في آسيا يحتمل بأن تكون نتيجة الإصابة بجدري القردة.

ونقلت صحيفة “إنديان إكسبرس” عن وزيرة الصحة الهندية، فينا جورج، قولها إن “أعراض جدري القردة لم تكن ظاهرة على الشاب. أدخل إلى المستشفى لإصابته بأعراض التهاب الدماغ والإرهاق”.

وقالت إن 20 شخصا تم تصنيفهم على أنهم يشكّلون خطرا كبيرا تحت المراقبة بينهم أفراد عائلة الشاب العشريني وأصدقاؤه وأي موظفين صحيين قد يكونون خالطوه.

بيرو تسجل أول حالة وفاة بجدري القرود