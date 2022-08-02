ليبيا نيوز

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء .

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 2 اغسطس  2022    ( وال ) – الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء وفقا  للنشرة الصادرة عن ادارة  التنبؤات الجوية بالمركز  الوطني للارصاد الجوية  .

 ملخص عام: طقس مستقر حيث لا تغيير في درجات الحرارة ،وتبقى الرطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

 السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق و الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-43)مْ على المناطق الساحلية و تسجل مابين (35-37)مْ على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

 السماء صافية إلى قليلة السحب و الريا ح شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

 السماء صافية على معظم المناطق مع ظهور بعض السحب علي غدامس والحمادة  و الرياح شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

  السماء  صافية و الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ . 

( وال )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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