طرابلس 2 اغسطس 2022 ( وال ) – الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للارصاد الجوية .

ملخص عام: طقس مستقر حيث لا تغيير في درجات الحرارة ،وتبقى الرطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق و الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-43)مْ على المناطق الساحلية و تسجل مابين (35-37)مْ على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

السماء صافية إلى قليلة السحب و الريا ح شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية على معظم المناطق مع ظهور بعض السحب علي غدامس والحمادة و الرياح شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية و الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ .

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