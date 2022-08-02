طرابلس 2 اغسطس 2022 ( وال ) – الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للارصاد الجوية .
ملخص عام: طقس مستقر حيث لا تغيير في درجات الحرارة ،وتبقى الرطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق و الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-43)مْ على المناطق الساحلية و تسجل مابين (35-37)مْ على الدواخل.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
السماء صافية إلى قليلة السحب و الريا ح شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
السماء صافية على معظم المناطق مع ظهور بعض السحب علي غدامس والحمادة و الرياح شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
السماء صافية و الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ .
( وال )
أضف تعليقـك