ألمانيا تعيد تشغيل أول محطة كهرباء تعمل بالفحم وسط أزمة الغاز

أعيد تشغيل محطة مهروم في ألمانيا لتصبح بذلك أول محطة للطاقة تعمل بالفحم الصلب يعاد تشغيلها في البلاد، على خلفية شح إمدادات الغاز، حسبما ذكرت مصادر بالمحطة يوم الاثنين.

وصرح المدير العام لشركة كرافتويرك مهروم أرمين فيبر، بأن المحطة، التي كان في وضع الاحتياطي سابقا، بدأت عملية تشغيلها منذ منتصف نهار الأحد بالتوقيت المحلي بسعة حوالي 270 ميغاوات.

وكانت ألمانيا هي الدولة الصناعية الوحيدة التي تخلصت تدريجيا من الفحم والطاقة النووية.

ولكن مع انخفاض تدفق الغاز من روسيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 المهم استراتيجيا إلى 20 في المائة، تدرس الحكومة الألمانية وقف التخلص التدريجي من الطاقة النووية في البلاد وإعداد مزيد من التشريعات لإعادة محطات الطاقة التي تعمل بالليغنيت إلى سوق الكهرباء، وفقا لوكالة “شينخوا”.

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وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي مؤخرا أنه يجرى إعداد قانون لتوفير الغاز لمنع “التوليد غير الضروري للكهرباء من الغاز الطبيعي”.

وقالت الوزارة إن القانون “سيدخل حيز التنفيذ عندما يتضح أن هناك حاجة لمزيد من ترشيد الغاز في توليد الكهرباء”.

واستعدادا لفصل الشتاء المقبل، وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي على خفض استهلاك الغاز طوعيا بنسبة 15 في المائة مقارنة بمتوسط استهلاك الدولة على مدى السنوات الخمس الماضية وذلك حتى نهاية مارس/آذار 2023.