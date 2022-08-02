إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن ووقع عدة ضحايا

قالت السلطات الأمريكية، إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص مساء الاثنين، في حادث إطلاق نار في شمال شرق العاصمة واشنطن، بالقرب عن الكابيتول هيل.

وقال فيتو ماجيولو، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في العاصمة، إن الحادث وقع بالقرب من الحافة الشمالية الشرقية للكابيتول هيل، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”. وأكد المتحدث باسم الشرطة، الضابط شون هيكمان، وقوع العديد من الضحايا جراء الحادث. بايدن يتعهد بمواصلة محاربة “وباء العنف المسلح” بعد مقتل 6 أشخاص في احتفالات الاستقلال وقال شاهد عيان في منزل مجاور إنه سمع 15 طلقة نارية على الأقل. ولم يعرف على الفور العدد الدقيق للضحايا وحالتهم.

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