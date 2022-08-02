الكشف عن انشقاق في جهاز الأمن الأوكراني

كشف ضباط في جهاز الأمن الأوكراني عن انشقاق في صفوفه.

وأوضح مسؤول أمني روسي لـ”سبوتنيك” أن المعلومات التي حصلت عليها السلطات الأمنية الروسية من ضباط في جهاز الأمن الأوكراني أفادت عن انشقاق بين موظفين في جهاز الأمن الأوكراني هربوا من مناطق تخلصت أخيرا من التبعية لنظام الحكم الأوكراني، وبين موظفين موالين للانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014 ووصل من خلاله متطرفون لديهم مشاعر عدائية تجاه روسيا إلى السلطة. ويتهم هؤلاء الجيل الأقدم من المنتسبين إلى جهاز الأمن الأوكراني بالمسؤولية عن تحوّل عملاء المخابرات الأوكرانية الكثيرين إلى العمل لصالح روسيا.

وكان مسؤولون أمنيون روس قد أخبروا “سبوتنيك” عن العثور على وثائق تحتوي على معلومات عن نشاط الأجهزة السرية الأوكرانية، في مكاتب الجهاز الأمني في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وقال ريفات تشوباروف، زعيم أحد تنظيمات التطرف الأوكرانية المسمى “مجلس تتار القرم”، لمحطة “إن في” الإذاعية الأوكرانية في 1 يوليو/تموز 2022 إن العسكريين الروس عثروا في مكاتب الجهاز الأمني الأوكراني بمقاطعة خيرسون على وثائق تسلط الضوء على “أعمال غير شرعية” لوحدات الجهاز في مقاطعة خيرسون.