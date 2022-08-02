الأمين العام للامم المتحدة يجدد دعم المنظمة الاممية للعملية السياسية بقيادة وملكية الليبيين .

نيويورك 2 اغسطس 2022 (وال)- جدد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس دعم المنظمة الاممية للعملية السياسية بقيادة وملكية الليبيين لمواجهة التحديات العالقة وضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن .

وأشاد غوتيريس، بـ الإنجازات التي حققتها ستيفاني وليامز، بعدما أنهت مهمتها كمستشارة خاصة له معنية بالشأن الليبي ،مؤكدا انه يشعر بالامتنان لخدمتها للمنظمة وتفانيها في السعي لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا .

ونقل الناطق باسم الامين العام للامم المتحده “ستيفان دوجاريك” عنه قوله ” قدمت وليامز مساهمات حاسمة في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في عموم البلاد في أكتوبر 2020، واعتماد خارطة الطريق السياسية من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020، وإلى المستوى غير المسبوق من الإجماع الذي تم التوصل إليه في اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول إطار دستوري للانتخابات .

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