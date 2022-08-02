إصابات كورونا ترتفع في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنها سجلت 92 إصابة جديدة بالفيروس فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة وذلك خلال 24 ساعة، بحسب صحيفة “النهار” المحلية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر منذ تفشي الوباء إلى 267546 إصابة، من بينها 6876 حالة وفاة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.