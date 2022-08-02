الأردن… قرار بحظر تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد

أصدرت شركة “العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ”، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد.

وقال رئيس شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، عبد المجيد القرالة، الثلاثاء، إنه “لن يتم استقبال أي باخرة تحمل مواد خطرة لميناء العقبة الجديد، طالما هنالك ميناء متخصص للتعامل مع المواد الخطرة”، وفقا لقناة “المملكة” الأردنية.

ووقع في شهر يونيو/ حزيران الماضي حادث تسرب للغاز السام في ميناء العقبة توفي على إثره 13 شخصا جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة وأصيب العشرات.

الأردن يستكمل التحقيق في قضية غاز العقبة

وأكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وقتها أن تقديرات الجهات المختصة تشير إلى أن “خللا قد حدث في إحدى الرافعات التي كانت تقوم بالتحميل على إحدى البواخر المغادرة لميناء العقبة الأمر الذي أدى إلى سقوط الخزان الذي يحتوي على مادة الكلورين”.