تونس تعرب عن تضامنها مع ليبيا إثر انفجار صهريج وقود بالجنوب وتضع مستشفياتها تحت التصرف لعلاج المصابين.

تونس 02 أغسطس 2022 (وال) – أعربت تونس عن تضامنها التام مع الشقيقة ليبيا، إثر انفجار لصهريج وقود بالجنوب وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها انها تتابع بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية تداعيات هذا الحادث الأليم، وهي على اتصال مع الأشقاء في ليبيا لمعاضدة جهودهم في إنقاذ المصابين ووضع المستشفيات والأطقم الطبية التونسية المختصة تحت التصرف.

وقدمت تونس تعازيها الحارة لأسر الضحايا ، سائلة الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يعجل في شفاء الجرحى.

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