الخارجية الروسية: تصريحات مسؤول أوكراني تؤكد مشاركة واشنطن في الأعمال القتالية في أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات ممثل المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، تؤكد تورط واشنطن بشكل مباشر في الأعمال العدائية في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: ” “ليس هناك حاجة إلى تأكيد آخر على التورط المباشر للولايات المتحدة في الأعمال العدائية على أراضي أوكرانيا”.

وأضافت قائلة إن “توريد الأسلحة ليس مصحوبًا فقط بتعليمات بشأن استخدامه، ولكن في هذه الحالة يؤدون وظيفة المدفعية في أنقى صورها”.

وشددت زاخاروفا على أن “الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر، ولا يلزم معرفة أي شيء آخر إلى أي مدى مرتبطون بالوضع في أوكرانيا”.

وتابعت زاخاروفا قائلة إنهم “متورطون بشكل كامل والآن يتحدث ممثلو كييف عن مشاركتهم العسكرية ليس فقط من خلال الإمداد بالأسلحة، ولكن من خلال إدارة الأفراد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية والتعليمات المباشرة واختيار الأهداف”.