الرئيس الفرنسي يؤيد مبادرة الكاظمي ويدعو إلى ضبط النفس

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد دعا السياسيين العراقيين إلى الحوار الشامل تفاديا للصدام، عقب موجة الاحتجاجات الأخيرة التي وصلت إلى حد اقتحام البرلمان من قبل بعض الأطياف السياسية العراقية، قائلا في بيان نشره عبر حسابه في “تويتر”: “على الكتل السياسية العراقية بدء حوار شامل”.