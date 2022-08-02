الرئيس الفرنسي يؤيد مبادرة الكاظمي ويدعو إلى ضبط النفس

أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، مبادرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بشأن الدعوة إلى حوار بين القوى السياسية العراقية.
وقال ماكرون عبر تغريدة نشرها على “تويتر”، “قلقي شديد بشأن الوضع في العراق. يجب أن يسود الهدوء وضبط النفس”.
وأضاف: “أشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في النداء الذي وجهه للحوار والتشاور استجابة لتطلعات العراقيين”.
قلقي شديد بشأن الوضع في العراق. يجب ان يسود الهدوء وضبط النفس.
أشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في النداء الذي وجهه للحوار والتشاور استجابة لتطلعات العراقيين.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 2, 2022
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد دعا السياسيين العراقيين إلى الحوار الشامل تفاديا للصدام، عقب موجة الاحتجاجات الأخيرة التي وصلت إلى حد اقتحام البرلمان من قبل بعض الأطياف السياسية العراقية، قائلا في بيان نشره عبر حسابه في “تويتر”: “على الكتل السياسية العراقية بدء حوار شامل”.
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