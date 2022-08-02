ليبيا نيوز

الرئيس الفرنسي يؤيد مبادرة الكاظمي ويدعو إلى ضبط النفس

تم النشر منذُ 43 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، مبادرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بشأن الدعوة إلى حوار بين القوى السياسية العراقية.

وقال ماكرون عبر تغريدة نشرها على “تويتر”، “قلقي شديد بشأن الوضع في العراق. يجب أن يسود الهدوء وضبط النفس”.
وأضاف: “أشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في النداء الذي وجهه للحوار والتشاور استجابة لتطلعات العراقيين”.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد دعا السياسيين العراقيين إلى الحوار الشامل تفاديا للصدام، عقب موجة الاحتجاجات الأخيرة التي وصلت إلى حد اقتحام البرلمان من قبل بعض الأطياف السياسية العراقية، قائلا في بيان نشره عبر حسابه في “تويتر”: “على الكتل السياسية العراقية بدء حوار شامل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك