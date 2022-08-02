سفارة فرنسا لدى تونس: التونسيون رابع جنسية يتم منحها تأشيرات دخول إلى باريس

أكدت السفارة الفرنسية لدى تونس أن التونسيين يمثلون رابع جنسية تم منحها تأشيرات دخول إلى العاصمة الفرنسية.

ووفقا لبيان نشرته السفارة الفرنسية لدى تونس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد مثّل التونسيون رابع جنسية يُمنح إليها أكبر عدد من التأشيرات إلى فرنسا.

#التأشيرات : القنصلية العامة مجندة لصالح التنقل بين 🇹🇳 و

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على الصعيد العالمي، سنة 2021 ، مثّل التونسيون رابع جنسية يُصدر إليها أكبر عدد من التأشيرات لفرنسا.من جانفي إلى ماي 2022، تمت معالجة أكثر من50000 طلب، أي أكثر من 500 طلب في اليوم.https://t.co/sLOPp7dhjV — La France en Tunisie 🇫🇷🇪🇺 (@FranceTn) August 1, 2022

وعزت السفارة ذلك إلى تخفيف قيود السفر مع تراجع انتشار فيروس كورونا في العالم.

وحول عدد تلك التأشيرات أكد بيان السفارة أنها منحت 30.000 تأشيرة لطالبيها خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2022.

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ولفت إلى أنه “خلال الفترة المذكورة تمت معالجة أكثر من 50.000 طلب تأشيرة، أي أكثر من 500 طلب في اليوم الواحد، وهو ما يعني ضعف عدد الطلبات بين سنتي 2020 و2021 اللتين تميزتا بانتشار واسع النطاق لوباء كوفيد-19”.

وأوضح البيان أن السفارة “ستعزز طاقم القنصلية العامة خلال شهر سبتمبر/ أيلول من أجل التعامل مع الزيادة المحتملة في طلب التأشيرة بأكثر من 77% في عام واحد”.