ليبيا نيوز

سفارة فرنسا لدى تونس: التونسيون رابع جنسية يتم منحها تأشيرات دخول إلى باريس

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أكدت السفارة الفرنسية لدى تونس أن التونسيين يمثلون رابع جنسية تم منحها تأشيرات دخول إلى العاصمة الفرنسية.

ووفقا لبيان نشرته السفارة الفرنسية لدى تونس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد مثّل التونسيون رابع جنسية يُمنح إليها أكبر عدد من التأشيرات إلى فرنسا.
وعزت السفارة ذلك إلى تخفيف قيود السفر مع تراجع انتشار فيروس كورونا في العالم.
وحول عدد تلك التأشيرات أكد بيان السفارة أنها منحت 30.000 تأشيرة لطالبيها خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2022.
هل وقعت تونس اتفاقا سريا لترحيل مهاجريها غير الشرعيين من فرنسا؟
13 نوفمبر 2021, 16:56 GMT
ولفت إلى أنه “خلال الفترة المذكورة تمت معالجة أكثر من 50.000 طلب تأشيرة، أي أكثر من 500 طلب في اليوم الواحد، وهو ما يعني ضعف عدد الطلبات بين سنتي 2020 و2021 اللتين تميزتا بانتشار واسع النطاق لوباء كوفيد-19”.

وأوضح البيان أن السفارة “ستعزز طاقم القنصلية العامة خلال شهر سبتمبر/ أيلول من أجل التعامل مع الزيادة المحتملة في طلب التأشيرة بأكثر من 77% في عام واحد”.

وعن عودة الطلاب التونسيين، أكد البيان أن السفارة تعمل على “تأمين العودة الطلابية 2022-2023 من خلال إجراء جديد لحجز المواعيد عبر آلية Campus France لتوفير 150 موعدا يوميا خلال شهر أغسطس/آب الجاري”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك