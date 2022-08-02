اجتماع اللجنة المشكلة من حكومة الوحدة الوطنية بشأن عمل المنظمات الدولية.

طرابلس 2 اغسطس 2022 م ( وال ) – عقدت اللجنة المشكلة من حكومة الوحدة الوطنية بشأن عمل المنظمات الدولية اجتماعها الأول يوم أمس بديوان وزارة الخارجية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات ” عمر كتي، رئيس اللجنة ومشاركة وزير التخطيط .

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الخطة التي وضعتها لمتابعة عمل المنظمات الدولية وفق استراتيجيات الدولة واحتياجاتها في كل القطاعات.

كما تم خلال هذا الاجتماع استعراض نتائج عمل اللجنة حول متابعة وتنظيم برامج وأنشطة الدعم الدولي واقتراح أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لعمل المنظمات الدولية ” والتأكيد على ضرورة استمرار تنسيق جهود اللجنة الحالية مع الوزرات والقطاعات المحلية بغية استكمال ألية تنظيم مسألة الدعم الدولي المقدم من الجهات الأجنبية بما يتناسب و أولويات الدولة الليبية.