تجربته أولا في ساحة القتال.. ألمانيا ترسل سلاحا لم يدخل الخدمة العسكرية بعد إلى أوكرانيا

علق خبير عسكري على ما أعلنه المستشار الألماني من أن ألمانيا تسلم أوكرانيا أسلحة لم يحصل الجيش الألماني عليها بعد.

وقال الخبير أليكسي ليونكوف لـ”سبوتنيك” إن ما صرح به أولاف شولتس يعني أن ألمانيا بصدد تجربة سلاح جديد في أوكرانيا قبل تسليمه إلى جيشها.

ويعتقد الخبير أن السلاح الجديد الذي أعلن المستشار الألماني إرساله إلى أوكرانيا هو نظام صواريخ “إيريس تي” المضادة للطائرات الذي يجب أن يبدأ الجيش الألماني إجراءات استلامه في العام المقبل بعد إتمام الاختبارات.

وذكر الخبير أن قائمة الأسلحة الألمانية التي من المخطط توريدها لأوكرانيا والتي نشرتها الحكومة الألمانية في يونيو/حزيران الماضي تضم 30 مدفعا ذاتي الحركة من طراز “غيبارد” و3 راجمات صواريخ من طراز “مارس” وأسلحة أخرى.