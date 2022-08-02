جامعة بنغازي تستضيف ورشة تطوير المحتوى الأكاديمي للمواقع الإلكترونية في الجامعات الليبية .

بنغازي 2 اغسطس 2022 م ( وال ) – استضافت جامعة بنغازي ورشة تطوير المحتوى الأكاديمي للمواقع الإلكترونية في الجامعات الليبية بمشاركة جامعات طبرق، درنة، عمر المختار، محمد بن علي السنوسي، ، بنغازي، النجم الساطع، أجدابيا. .

وتأتي ورشة العمل هذه ضمن برنامج أطلقتهُ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير المحتوى الاكاديمي لمواقع الجامعات الليبية وفق المعايير الدولية لتقييم الجامعات بفريق مُشكل برئاسة د. عزالدين بوسنينه وعضوية أ. محمد البزار وأ. شعبان الجهاني.

وتضم منظومة وزارة التعليم العالي بيانات وارشيف لعدد ٢٤ جامعة ليبية عامة، وهي ضمن مرحلة تدريبية ضمت ثلاث ورش عمل في طرابلس ومصراتة وبنغازي، لتدريب فرق خماسية لإدارة المحتوى من كل جامعة.

وتركز التدريب في الورشة على كيفية إعداد محتوى صفحات أعضاء هيئة التدريس، والمقررات الدراسية، والأخبار الاكاديمية على موقع الجامعة. وسيستمر برنامج التطوير بشكل عملي على مواقع ٢٤ جامعة ليبية في مراحله اللاحقة لتلبية المعايير الدولية لتقييم الجامعات.