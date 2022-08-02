قفزة جديدة لجواز السفر الإماراتي

وتقلص عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة لـ24 دولة من 198 دولة في العالم. ولا يزال الجواز لإماراتي يحتل المركز الأول عالميا، منذ ما قبل جائحة كورونا في عام 2020، بينما يأتي جواز السفر الأفغاني في المركز الأخير من حيث عدد الدول التي يمكن صاحبه من دخولها دون تأشيرة وهي 36 دولة.