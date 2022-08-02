ليبيا نيوز

قفزة جديدة لجواز السفر الإماراتي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
حقق جواز السفر الإماراتي قفزة جديدة طبقا لما يتيحه من مميزات لحامله.

وحسب صحيفة البيان الإماراتية، حقق الجواز الإماراتي 3 نقاط جديدة للتأشيرة الحرة، بحيث يمكن صاحبه من دخول 174 دولة حول العالم.
ويستطيع الإماراتي دخول 119 دولة بدون تأشيرة و55 دولة بتأشيرة عبر الإنترنت.
وتقلص عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة لـ24 دولة من 198 دولة في العالم. ولا يزال الجواز لإماراتي يحتل المركز الأول عالميا، منذ ما قبل جائحة كورونا في عام 2020، بينما يأتي جواز السفر الأفغاني في المركز الأخير من حيث عدد الدول التي يمكن صاحبه من دخولها دون تأشيرة وهي 36 دولة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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