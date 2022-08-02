البيت الأبيض: تأكدنا من مقتل أيمن الظواهري ليس من خلال "حمضه النووي"

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إنه ليس لدى بلاده تأكيدا من الحمض النووي لمقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، أيمن الظواهري، في قلب العاصمة الأفغانية كابل، لكنها تأكدت من هويته من خلال مصادر أخرى.

وصرح كيربي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “لدينا تأكيد مرئي، ولكن لدينا أيضا تأكيد من خلال مصادر أخرى”.

وأشار كيربي في مقابلته المتلفزة إلى “أن هناك وجودا صغيرا لتنظيم القاعدة باقيا في أفغانستان”.

John Kirby says the US has “visual confirmation” and confirmation through other sources and methods of Al Qaeda leader Ayman al-Zawahiri’s death, but no DNA confirmation. pic.twitter.com/FAf8nYlGwb — Brianna Keilar (@brikeilarcnn) August 2, 2022

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الاثنين، وفاة أيمن الظواهري، مشيرا إلى أنه قُتل في غارة بطائرة مسيرة نفذتها وكالة المخابرات المركزية مساء السبت على منزل في كابول كان يحتمي به للم شمل عائلته.