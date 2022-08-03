المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ المصرف يناقشون. جهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة

طرابلس 2 اغسطس 2022 م ( وال ) – عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تم خلاله مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وبحث جهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

استهل الاجتماع بتوجيه التعزية لأسر الضحايا في حادثة انفجار صهريج الوقود ببنت بية في الجنوب الليبي والإسراع في دعم المتضررين من جراء هذه الفاجعة.

كما تم في الاجتماع التأكيد على ضرورة استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة في هذه المرحلة الحساسة، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.