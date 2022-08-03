السعودية توافق على اتفاقين مع تايلاند بشأن توظيف العمالة والعمالة المنزلية منها

وافقت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على اتفاقين في مجال توظيف العمالة المنزلية من تايلاند.

كما جرت الموافقة خلال جلسة مجلس الوزراء السعودية، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي عقدت في قصر السلام بجدة على اتفاق العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل في تايلاند، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وشهدت جلسة مجلس الوزراء السعودي، اليوم، الموافقة كذلك على إنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للطرق).

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كذلك جرت الموافقة في الجلسة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال الأمن الغذائي والمائي.