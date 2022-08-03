اللجنة العليا لمبادرة إسكان الشباب تناقش الضوابط والشروط الخاصة بالمبادرة و آليات تنفيذها

طرابلس 2 اغسطس 2022 م ( وال ) – عقدت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة إسكان الشباب مع الجهات المعنية بالمبادرة اجتماعا يوم أمس بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة الاسكان والتعمير، ناقشت خلاله الخطوات التي قامت بها الجهات المكلفة بتنفيذ المبادرة والالية التي تنفذ من قبل اللجان الفرعية بالبلديات .

وضم الاجتماع وزيراء الشباب “فتح الله الزنّي”، والإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإدخار والإستثمار العقاري “امحمد عبد الرحمن غولة”، رئيس مصلحة التخطيط العمراني ” عبد الحكيم السلطني ” ورئيس مصلحة التسجيل العقاري “فرج المحمودي”، والمدير العام للشركة الليبية للتهيئة العمرانية واللجنة الفنية للمبادرة وعدد المختصين.

و تم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات النهائية المتخذة من قبل اللجنة التنفيذية لمبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تيسير منفعة إسكان الشباب والأسر المحتاجة ، ومتابعة إجراءات اللجان الفرعية بالبلديات والمشكلة من قبل وزير الحكم المحلي ” بدر الدين التومي ” رئيس اللجنة الوزارية العليا للمبادرة .

كما تم خلال الاجتماع استكمال المناقشات حول الضوابط والشروط الخاصة بالمبادرة و آليات تنفيذها ، وإزالة كافة العوائق الادارية والقانونية أمام الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ المبادرة خدمة للشباب الليبي .