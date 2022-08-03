أوبر تسجل خسائر رغم تحقيق إيرادات أفضل من المتوقع

أعلنت شركة أوبر اليوم الثلاثاء تحقيق إيرادات أفضل من المتوقع مدفوعة بالطلب القوي على خدمات حجز سيارات الأجرة وتوصيل الطعام التي أدت لارتفاع أسهمها.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت العوائد أكثر من الضعف لتصل إلى 8.1 مليار دولار، بزيادة بلغت 105 في المائة، في وقت تكافح فيه العديد من شركات التكنولوجيا لتجاوز اضطرابات الاقتصاد العالمي، بحسب “فرانس برس”.

سائقو سيارات الأجرة في باريس يحتجون ويطالبون بالتحقيق في العلاقة بين ماكرون وشركة “أوبر”

ومع ذلك، سجلت شركة أوبر خسارة صافية بلغت 2.6 مليار دولار، لكن المستثمرين تجاهلوها حيث ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 13 في المائة في التعاملات المبكرة بوول ستريت.

عزت أوبر الخسارة بشكل أساسي إلى تراجع قيمة استثماراتها في الشركات التي تعاني من ضائقة مالية مثل VTC Grab في سنغافورة، وشركة Aurora الأمريكية الناشئة للسيارات ذاتية القيادة، وخدمة توصيل الطعام الهندية Zomato.

سجلت عملاق النقل 1.8 مليار دولار عائدات من عمليات الشحن، وقالت إن أرقام الإيرادات حصلت على دفعة من التغيير في كيفية حسابها لأعمال النقل في بريطانيا.