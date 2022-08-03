(وال) تتابع عملية تحرير مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قد اختطفوا لغرض الابتزاز بمدينة البيضاء.

البيضاء 02 أغسطس 2022 م (وال) -تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب والتسلل التابعة لهيئة القضاء والسيطرة من تحرير ( 63 ) مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية المصرية كانوا قد احتجزوا في مخزن بمدينة البيضاء

وقال مسؤول الإعلام بفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات ملازم أول ” حسن بواكريم ” لوكالة الأنباء الليبية إن المهاجرين غير الشرعيين تم احتجازهم من قبل مهربي البشر الذين سهلو عليهم عملية الدخول الى ليبيا بطريقة غير شرعية كمحطة عبور إلى إيطاليا.

وأوضح أن المهاجرين تم خداعهم من قبل مهربي البشر الذين تعهدوا لهم بتسهيل هجرتهم غير الشرعية إلى إيطاليا غير أنهم اخلو بالعقد المبرم بينهم وقاموا باحتجازهم وتعذيبهم لابتزاز ذويهم وطلب مقابل مادي (فدية) لإطلاق سراحهم.

وأشار إلى أنه تم تسليم المهاجرين الي مركز الأيواء بفرع مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات ليتلقوا الفحوصات وتقديمِ العناية الطبيّة اللازمة لهم

بدوره أكد رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات عقيد ” رمزي رمضان” لوكالة الأنباء الليبية أنه تم التحفظ على المهاجرين في مكان أمن داخل مركز الايواء ليتلقوا العناية الطبية اللازمة، مطمئنا أهالي المختطفين أن أبنائهم بخير ويتمتعون بصحة جيدة وسيتم ترحيلهم الي بلدهم نهاية هذا الأسبوع بعد استيفاء إجراءات الترحيل الخاصة بهم.

(وال)