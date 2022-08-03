تايوان تعلن اختراق 21 طائرة صينية مجالها الجوي

أعلنت السلطات في تايوان (الصين)، اليوم الثلاثاء، اختراق 21 طائرة حربية صينية مجال وسائل الدفاع الجوي بالجزيرة.

القاهرة – سبوتنيك. جاء هذا في بيان لوزارة الدفاع في تايوان، على موقعها الإلكتروني.

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وقال البيان: “دخلت 21 طائرة تابعة للجيش الصيني جنوب غرب منطقة تمييز الدفاع الجوي، في 2 آب/أغسطس 2022”.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وإصدار إنذارات لاسلكية.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وسط جوّ مشحون بالتوتر بسبب رفض الصين لهذه الزيارة.

هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة 10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الصيني، انطلاق مقاتلات “سو-35” تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.