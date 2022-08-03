خالد شكشك يناقش مشروع إمداد المياه لبلديات الجبل الغربي

.طرابلس 2 أغسطس 2022م (وال) ـ ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع مدير شركة جواهر التركية للإنشاء مشروع إمداد المياه لستة بلديات بالجبل الغربي وهي “يفرن، الرجبان، الرحيبات، الزنتان، الرياينة، جادو.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بطرابلس بحضور والإدارات المختصة بالديوان.

وأطلع “شكشك” مدير الشركة التركية على ملاحظات الديوان بخصوص المشروع، فيما قدم رئيس الشركة عرضا مرئيا تناول فيه تفاصيل المشروع وحيثيات تنفيذه.

وأكد “شكشك” على أهمية هذا المشروع لمعالجة مشكلة المياه التي تعاني منها هذه المناطق، مشددا على ضرورة عقد جلسة أخرى مع المهندسين المشرفين على المشروع للإجابة على ملاحظات الديوان.