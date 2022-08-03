شكشك يرحب بانطلاق برنامج توطين العلاج بالداخل .

طرابلس 02 أغسطس 2022م ( وال ) – رحب رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” بانطلاق برنامج توطين العلاج لمساعدة المرضى وتوفير عناء السفر عليهم وعلى ذويهم، وإعطاء فرصة لتدريب الأطباء الجدد.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح برنامج توطين العلاج بالداخل المعتمد من قبل حكومة الوحدة الوطنية والمقترح من طرف وزارة الصحة بالحكومة وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للديوان عبر موقع ” فيسبوك ” .

وعقد رئيس ديوان المحاسبة عقب انطلاق البرنامج اجتماع حول آلية دعم توطين العلاج مع مدير عام مركز زليتن الطبي الدكتور ” علي يحيى ” ونائبه الدكتور ” سالم حميدان ” بالإضافة إلى عدد من أخصائي القلب .

وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود للاستفادة من الخبراء بالداخل وكذلك الخبرات من الخارج في توطين برنامج العلاج بالداخل.

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