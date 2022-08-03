ليبيا نيوز

النائب العام ومدير إدارة انفاذ القانون يستعرضان القضايا الأمنية المتعلقة بضبط المجرمين والمطلوبين على ذمم قضايا جنائية.

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 02 أغسطس 2022م ( وال ) – عقد النائب العام المستشار “الصديق الصور” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مدير إدارة انفاذ القانون لواء “عبدالحكيم الخيتوني” لمتابعة القضايا الأمنية المتعلقة بضبط المجرمين والمطلوبين على ذمم قضايا جنائية.

واستعرض الاجتماع الأعمال المنجزة من قبل إدارة إنفاذ القانون في تنفيذ التعليمات الصادرة من مكتب النائب العام من اخلاء للأراضي المملوكة للدولة وارجاع أملاك المواطنين، وكذلك متابعة عددا من القضايا الأمنية وفقا لما نشرته إدارة انفاذ القانون عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

كما بحث الاجتماع جهود التعاون والتنسيق بين كافة المكونات المعنية بالدولة في تنفيذ المهام والتعليمات كلاً حسب الاختصاصات المسندة إليه، إضافة إلى مناقشة المشاكل التي تعترض سير العمل والحلول الواجب اتخاذها لإنجاح المهام على أكمل وجه.

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وكالة الأنباء الليبية

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