المصالحة الروسي يرصد 8 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا مساء أمس الثلاثاء، أن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” نفذوا 8 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي غرب سوريا.

موسكو – سبوتنيك . وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة يفغيني غيراسيموف، في إحاطة إعلامية، إنه “خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 8 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية”.

وأوضح أنه تم تسجيل 6 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في كل من محافظتي إدلب واللاذقية.