المصالحة الروسي يرصد 8 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا مساء أمس الثلاثاء، أن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” نفذوا 8 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي غرب سوريا.
موسكو – سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة يفغيني غيراسيموف، في إحاطة إعلامية، إنه “خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 8 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية”.
وأوضح أنه تم تسجيل 6 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في كل من محافظتي إدلب واللاذقية.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام” (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر “جبهة النصرة” عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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