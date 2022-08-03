باشاغا يشكل لجنة للتحقيق في أسباب أزمة الوقود بالجنوب

بنغازي 3 اغسطس 2022 م ( وال ) – شكل رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب ” فتحي باشاغا ” لجنة برئاسة نائبه “سالم الزادمة،” ‏للتقصي والتحقيق في أزمة الوقود بالمنطقة الجنوبية.

وتحتص اللجنة التي شكلت وفق القرار الذي أصدره تحت رقم 19 لسنة 2022 م بمهام البحث والتقصي والتحقيق في أسباب أزمة الوقود في المنطقة الجنوبية، والتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحل أزمة الوقود، ووضع الحلول المناسبة لضمان وصوله للمواطنين بالأسعار الرسمية للدولة.

وشدد القرار على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لحين زوال أسباب تشكيلها ، وتقديم تقديم تقارير يومية على نتائج أعمالها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء ، كما منح للجنة الإذن الاستعانة بمن تراه مناسبًا في مساعدتها في أداء مهامها.

يشار إلى أن هذه اللجنة التي يرأسها الزادمة تضم في عضويتها كل من وزير الشؤون الاجتماعية، مدير إدارة عمليات المنطقة الجنوبية بشركة البريقة لتسويق النفط، مدير مديرية أمن سبها، مندوب عن جهاز الحرس البلدي، مندوب عن جهاز الأمن الداخلي، ممثل عن لواء طارق بن زياد معزز، ممثل عن لواء 128 معزز.

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