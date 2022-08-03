الصين تصف المحاولات الغربية لإقصاء روسيا من المفاوضات الدولية بـ"الخاطئة"

قال المدير العام لإدارة الحدّ من التسلّح بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ، بأن محاولات بعض الدول الغربية لاستبعاد روسيا من المفاوضات الدولية “خاطئة”.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وأضاف تسونغ لوكالة “ سبوتنيك ” على هامش أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة :”تحاول الدول الغربية بالوقت الراهن عدم التحدث مع روسيا على الإطلاق وبشكل عام استبعاداها من المحادثات الدولية.. ولا نعتقد أن هذه طريقة صحيحة”.

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وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع الصينوالهند والعديد من الدول النامية في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا. يعتمد الكثيرون على روسيا للحصول على الطاقة والصادرات الأخرى، على الرغم من أنهم يعتمدون أيضا على أوكرانيا للحصول على الحبوب.

لم تتجنب الهند روسيا على الرغم من عضويتها فيما يسمى بـ”الرباعية” مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان. مع علاقة وثيقة طويلة الأمد مع روسيا، عززت الهند واردات الطاقة من روسيا رغم ضغوط الولايات المتحدة وأوروبا، التي تبتعد عن الغاز والنفط الروسي.