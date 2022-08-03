زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان تثير تفاعلا وسط شكوى صينية من "التنمر والاستفزاز".

واشنطن 3 أغسطس 2022 م ( وال ) – أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان تفاعلا واسعا على تويتر، إذ انقسم مغردون بين مؤيد للزيارة ومعارض لها وبين ساخر من التهديدات الصينية.

ووصلت” بيلوسي ” مساء الثلاثاء إلى تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في خطوة حذرت منها بكين مرارا وحشدت قواتها قرب الجزيرة في رسالة تهديد واضحة لواشنطن.

ولم تأبه رئيسة مجلس النواب الأمريكي بتهديدات بكين وضربت بكل ما قيل من جانب المسؤولين الصينيين وكان آخرهم الرئيس شي جين بينغ الذي حذر نظيره الأمريكي جو بايدن من “اللعب بالنار”، عرض الحائط، وأجرت بالفعل زيارة إلى تايوان من المقرر أن تستغرق يومين.

وقالت ” بيلوسي ” خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، إن الكونغرس الأمريكي بشقيه الديمقراطي والجمهوري ملتزم بأمن تايوان وحقها بالدفاع عن نفسها.

وألقت زيارة ” بيلوسي” بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي إذ انقسم المغردون بين معجب بزيارة بيلوسي وساخرا من موقف الصين وبين رافض للزيارة بشكل قاطع.

وقال دبلوماسي صيني إن مواطني بلاده يعانون من “التنمر والاستفزاز” .

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