بكين: لن نشارك بحوار الاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن

أعلن المدير العام لإدارة الحدّ من التسلّح بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ، أن بلاده لن تشارك بحوار الاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة في حال استئنافه.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال تسونغ لوكالة “سبوتنيك” على هامش أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة: “الصين منفتحة على مناقشة هذه القضايا داخل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولكن ليس في صيغة ثلاثية ..”.

وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، توترا بلغ ذروته منذ إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس في أوكرانيا.

وتقدم الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها من الدول الغربية، الأسلحة إلى أوكرانيا بزعم مساندتها في التصدي للقوات المسلحة الروسية، وهو ما تعتبره موسكو، محاولة من الغرب بقيادة واشنطن لإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها.