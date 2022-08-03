نقل قذائف ومخلفات من منطقتي وادي الربيع "القيو " والاحياء البرية بطريق المطار بطرابلس لنقطة التكديس الخاصة .

طرابلس 03 أغسطس 2022م ( وال ) – قامت مفرزة من مفارز إدارة الهندسة العسكرية، برفقة فريق من جهاز الطب العسكري الإثنين الماضي بنقل قذائف ومخلفات من منطقتي وادي الربيع “القيو ” والاحياء البرية بطريق المطار بطرابلس لنقطة تكديس خاصة .

وأوضحت شعبة الاعلام والتوثيق بادارة التوجيه المعنوي على صفحتها الرسمسة على فيسبوك بعد ورود بلاغات عن وجود أجسام غريبة في منطقة وادي الربيع القيو و منطقة الأحياء البرية بطريق المطار توجهت مفرزة من ادارة الهندسة العسكرية الى المكان وبعد المعاينة والكشف اتضح وجود قذائف ومخلفات وتم التعامل معها ونقلها لنقطة التكديس الخاصة.

ودعت المواطنيين كافة إلى التبليغ فورا في حال وجود أجسام غريبة والاتصال بالأرقام التالية :- (0912502692-0912502736 )

(وال)