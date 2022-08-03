الخارجية الروسية: موسكو تدعو للعودة العاجلة إلى الاتفاق النووي الإيراني

أكد نائب مدير إدارة وزارة الخارجية الروسية لمنع الانتشار والحد من التسلح،إيغور فيشنفيتسكي، أن موسكو تدعو للعودة العاجلة للاتفاق النووي الإيراني.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال فيشنفيتسكي في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التابع للأمم المتحدة، “نحن مقتنعون بضرورة عودة التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، لحل مسألة البرنامج النووي الإيراني في أقرب وقت ممكن”.

ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران ، الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.