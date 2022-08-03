طرابلس 3 اغسطس 2022 ( وال ) – الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم الاربعاء وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للارصاد الجوية

ملخص عام: تبقي درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية، والرطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا واحتمال ظهور سحب رعدية على الدواخل خاصة مناطق جنوب الجبل والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-43)مْ على المناطق الساحلية وتسجل مابين (35-38)مْ على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

السماء صافية إلى قليلة السحب و الرياح شمالية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى ظهور سحب رعدية أحياناً على غدامس والحمادة و الرياح شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية و الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

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