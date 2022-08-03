روسيا تنفي تهمة "العدوان ضد أوكرانيا"

روسيا ترفض اتهامات لها بـ”عدوان غير مبرر” ضد أوكرانيا. أعلن ذلك إيغور فيشنيفيتسكي، نائب رئيس دائرة منع انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية.

وقال فيشنيفيتسكي خلال المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: “نرفض رفضا قاطعا كل الاتهامات لنا بشن عدوان غير مبرر على أوكرانيا”.

وأشار إلى أن نظام الحكم الحالي في أوكرانيا هو الذي شن حربا على السكان الناطقين باللغة الروسية في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف في عام 2014.

ونوه إلى أن العملية الخاصة التي اضطرت روسيا إلى بدئها أتت بمثابة الرد الاضطراري على الفظائع التي اقترفتها السلطات الأوكرانية هناك.