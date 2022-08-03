مصر واليونان تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي.

القاهرة 3 أغسطس 2022 م ( وال ) – نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية أمس الثلاثاء تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي.

وذكرت وزارة الدفاع المصرية في بيان لها أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة المختلفة منها تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان ان التدريب تضمن أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر بالإضافة الى تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات (لاسلكية – منظورة).

وقال إن تلك التدريبات تساهم في تبادل الخبرات المشتركة مع القوات البحرية اليونانية والاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين بما يساهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

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