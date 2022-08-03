لافروف: واشنطن تحاول من خلال زيارة بيلوسي إلى تايوان أن تثبت للعالم أجمع إفلاتها من العقاب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تحاول من خلال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان (الصين)، أن تثبت للعالم أجمع إفلاتها من العقاب.

وقال لافروف للصحفيين: “ليس لدي شك في أن هذا يعكس المسار ذاته الذي نتحدث عنه فيما يتعلق بالوضع الأوكراني – هذه هي الرغبة في الإثبات للجميع إفلاتهم من العقاب: أصنع ما يحلو لي”.

هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة 10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الصيني، انطلاق مقاتلات “سو-35” تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.

وذكر التلفزيون الصيني: “توجهت مقاتلات “سو 35″ من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو مضيق تايوان على خلفية اقتراب طائرة أجنبية من تايوان، والتي من المفترض أن تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها”.