السعودية تعلن رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة بعد عامين على وضعها للحماية من كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، “رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة في مكة بعد عامين على وضعها للحماية من فيروس كورونا”.
ونقلت رئاسة شؤون الحرمين عن رئيسها، عبد الرحمن السديد، إنه تم “إزالة الحواجز الوقائية تزامنا مع بدء موسم العمرة”، موجها الشكر والتقدير للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين.
ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يظهر رد فعل المعتمرين على هذه الخطوة، إذا تهافتوا نحو تقبيل الحجر الأسود ولمس جدار الكعبة المشرفة.
فيديو | “بكل لهفة وشوق”
المعتمرون يصلون للكعبة المشرفة والحجر الأسود بعد رفع الحواجز الوقائية#الإخبارية pic.twitter.com/ZHPcdrADQR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2022
يذكر أن السعودية كانت قد وضعت حواجز وقائية حول الكعبة للوقاية من فيروس كورونا منتصف عام 2020.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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