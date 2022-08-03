ليبيا نيوز

السعودية تعلن رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة بعد عامين على وضعها للحماية من كورونا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، “رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة في مكة بعد عامين على وضعها للحماية من فيروس كورونا”.

ونقلت رئاسة شؤون الحرمين عن رئيسها، عبد الرحمن السديد، إنه تم “إزالة الحواجز الوقائية تزامنا مع بدء موسم العمرة”، موجها الشكر والتقدير للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين.
ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يظهر رد فعل المعتمرين على هذه الخطوة، إذا تهافتوا نحو تقبيل الحجر الأسود ولمس جدار الكعبة المشرفة.
يذكر أن السعودية كانت قد وضعت حواجز وقائية حول الكعبة للوقاية من فيروس كورونا منتصف عام 2020.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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