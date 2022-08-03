السعودية تعلن رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة بعد عامين على وضعها للحماية من كورونا

ونقلت رئاسة شؤون الحرمين عن رئيسها، عبد الرحمن السديد، إنه تم “إزالة الحواجز الوقائية تزامنا مع بدء موسم العمرة”، موجها الشكر والتقدير للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين.