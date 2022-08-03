فرنسا.. انفجار مصنع للمتفجرات جنوب غرب البلاد

برجراك 03 أغسطس 2022 (وال) –أصيب ثمانية أشخاص في فرنسا اليوم، أحدهم إصابته خطيرة في انفجار وقع بمصنع “مانوكو” للمتفجرات، في برجراك جنوب غرب البلاد.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن دوي انفجار سمع بمصنع في برجراك، ينتج المتفجرات العسكرية والوقود، كما يصنع المتفجرات للاستخدام المدني.

وقالت مقاطعة دوردوني إن خدمات الطوارئ وصلت إلى الموقع، حيث اشتعلت النيران بعد الانفجار، وأشارت إلى أن الانفجار أدى إلى اشتعال حريق كبير بالمصنع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، مطالبة المواطنين بضرورة تجنب محيط المصنع.

وأفاد موقع ( bfmtv ) بأن قوات الأمن وعدد (50) من رجال الإطفاء، وصلوا إلى موقع الحادث، كما تم توفير طائرتي هليكوبتر لمراقبة المكان نظرا لخطورة المواد بالمصنع.

وأضاف الموقع الفرنسي أن الرياح في المنطقة ضعيفة، مما يعني أنه يتم تقليل خطر انتشار المواد في الهواء.

وأعلن وزير الداخلية في تغريدة، أنه طلب من المحافظ تفعيل “مركز الأزمات” الخاص به، كما أوضح موقع قناة bfmtv أنه وفي الوقت الحالي لا يعرف سبب الانفجار.

من جهتها، ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن الانفجار وقع في قلب مصنع “مانوكو” المتخصص في صناعة النيتروسليلوز، وهو عنصر أساسي في صناعة المساحيق والمتفجرات.

وأشارت “لوفيغارو” إلى أن المصنع تم إنشاءه في عام 2013 ، وهو مصنف على أنه موقع Seveso))، وشركات (Seveso) هي شركات تنتج أو تحول أو تعالج أو تستخدم أو تخزن المواد الخطرة، على سبيل المثال المصافي ومصانع البتروكيماويات والمصانع الكيماوية، ومستودعات النفط، أو مواقع تخزين المواد المتفجرة والتي يمكن أن تكون خطرة على الأشخاص والبيئة، وتخضع لقواعد صارمة للغاية.

يذكر أنه في فرنسا، تم تصنيف (705) مواقع صناعية (Seveso ).(وال برجراك) س خ.

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