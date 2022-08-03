المؤسسة الوطنية للنفط تبحث سبل حل المختنقات التي تواجه الشركة الوطنية لتموين الحقول النفطية .

المؤسسة تبحث سبل حل المختنقات التي تواجه “الوطنية لتموين”
طرابلس 3 اغسطس 2022 (وال)- بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، مع رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية سبل حل المختنقات التي تواجه “الوطنية لتموين” .
كما ناقش الاجتماع النشاط العام للشركة، والتطرق لبعض المختنقات المالية التي تحول دون تقديمها للخدمات التموينية في مختلف المواقع والحقول النفطية، وتقديم الحلول اللازمة لها.
وأكد مجلس إدارة المؤسسة، دعمه التام للشركة لحل كل المختنقات التي تواجهها، لكي تتمكن من إنجاز أعمالها على أكمل وجه.
وال..
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