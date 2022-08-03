المؤسسة الوطنية للنفط تبحث سبل حل المختنقات التي تواجه الشركة الوطنية لتموين الحقول النفطية .

المؤسسة تبحث سبل حل المختنقات التي تواجه “الوطنية لتموين”

طرابلس 3 اغسطس 2022 (وال)- بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، مع رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية سبل حل المختنقات التي تواجه “الوطنية لتموين” .

كما ناقش الاجتماع النشاط العام للشركة، والتطرق لبعض المختنقات المالية التي تحول دون تقديمها للخدمات التموينية في مختلف المواقع والحقول النفطية، وتقديم الحلول اللازمة لها.

وأكد مجلس إدارة المؤسسة، دعمه التام للشركة لحل كل المختنقات التي تواجهها، لكي تتمكن من إنجاز أعمالها على أكمل وجه.

وال..